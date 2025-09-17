Пермский краевой суд признал слово «овца» оскорблением

Сотрудники главного управления федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по Пермскому краю взыскали с жительницы Лысьвы назначенную судом компенсацию морального вреда в размере 20 тыс. руб. Ранее такую сумму взыскал в пользу другой женщины Пермский краевой суд, признав, что слово «овца», которым ее назвала ответчица, является оскорбительным. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП.

Резонансное решение было вынесено Лысьвенским городским судом Пермского края в сентябре прошлого года по иску местной жительницы. Женщина обратилась с требованием о взыскании со знакомой компенсации морального вреда за то, что та в пылу ссоры обозвала ее «овцой». Посчитав это оскорблением, истица просила компенсировать ей причиненные страдания суммой в 20 тыс. руб. Однако суд первой инстанции счел данное высказывание субъективным суждением о личности, а не оскорблением. При этом он опирался на словарь русского языка, в котором овца — «жвачное млекопитающее животное», а в переносном смысле — человек, который сбился с правильного пути. Также был изучен словарь русской брани, в котором вообще не нашлось упоминания этого слова. В результате в удовлетворении иска было отказано, но уязвленная гражданка подала апелляцию и выиграла процесс.

При рассмотрении апелляции в Пермском краевом суде была проведена лингвистическая экспертиза, которая заключила, что в исследуемом контексте высказывание «овца» имеет негативно-оценочное значение и употреблено оно было в ситуации межличностного конфликта с целью оскорбить, унизить адресата. Решение суда нижестоящей инстанции было полностью отменено. Исполнительный документ о взыскании с 41-летней обидчицы компенсации морального вреда в размере 20 тыс. руб. поступил в ГУ ФССП. Должница была надлежащим образом уведомлена о возбуждении исполнительного производства, однако в добровольном порядке свои обязательства не исполняла, в связи с чем судебный пристав применил в ее отношении штрафную санкцию в виде исполнительского сбора и арестовал банковские счета. В результате принятых мер вся сумма компенсации выплачена, исполнительное производство окончено фактическим исполнением.