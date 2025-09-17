«Скромный клуб "Карабах" сделал невероятное»

В Лиге чемпионов первая серьезная неожиданность. Азербайджанский клуб «Карабах» обыграл на выезде португальскую «Бенфику» со счетом 3:2. Самым результативным в первый день получился матч в Турине, где «Ювентус» и «Боруссия» сыграли вничью (4:4). За развитием событий следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

То, что выдали за 45 минут «Ювентус» и дортмундская «Боруссия», точно войдет в историю, даже несмотря на тот факт, что их встреча состоялась в самом начале сезона. От команд в целом ждали результативной игры, но что бы забить восемь мячей на двоих за один тайм… Такое бывает нечасто. Первая половина встречи завершилась вничью (0:0), а после перерыва началось. Команды забивали друг другу мячи один другого краше. И когда на 86-й минуте после пенальти в ворота хозяев счет стал 4:2 в пользу Дортмунда, казалось, судьба встречи решена. Но в течение шести минут компенсированного времени «Ювентус» усилиями Душана Влаховича и Ллойда Келли сравнивает счет.

Причем на этом чудеса первого дня Лиги чемпионов не закончились. Скромный клуб «Карабах» из Азербайджана сделал невероятное. Проигрывая 0:2 «Бенфике» в Лисабоне, «Карабах» умудрился забить три мяча и одержать победу. Стоит сказать, что стоимость всех игроков клуба из Азербайджана составляет €24 млн. Это почти в 15 раз меньше чем у «Бенфики». В России такие ценники на футболистов у тольяттинского «Акрона» или «Ахмата» из Грозного.

Для сравнения, у «Реала» все игроки стоят €1, 4 млрд. Правда, забить Марселю с игры звездам из Мадрида это не помогло. Более того, команда Хаби Алонсо проигрывала по ходу матча (0:1), и только два пенальти, причем второй, мягко говоря, не самый очевидный, спасли ситуацию. Оба 11-метровых реализовал Килиан Мбаппе, и встреча завершилась победой «сливочных» со счетом 2:1.

17 сентября запланированы еще шесть матчей Лиги чемпионов. В дело вступает действующий победитель турнира — ПСЖ, который сойдется с «Аталантой». А так же «Ливерпуль», получивший статус главного претендента на победу в этом сезоне, красные встречаются с мадридским «Атлетико». Но самая яркая вывеска дня «Бавария»—«Челси». Эти клубы встречались в финале турнира в уже далеком 2012-м, а сейчас сойдутся на старте. «Бавария» — фаворит безоговорочный, но лондонский клуб не раз доказывал, что умеет огорчать грандов, напомнил футбольный аналитик Константин Клещев: «"Бавария" в прошлый сезон завершила Лигу чемпионов в четвертьфинале, а "Челси" выиграл Лигу конференций.

Конечно, несопоставимые турниры, но все же победа "Челси", два трофея в прошлом сезоне все-таки придадут англичанам уверенности, и перед "Баварией" они точно тушеваться не будут».

Четвертое противостояние вечернего игрового сета, который стартует в десять вечера, так же без внимания оставить сложно. «Аякс» в Амстердаме будет принимать «Интер». Так что выбрать матч для просмотра в онлайн кинотеатре Okko будет крайне сложно. А что касается матчей, которые начинаются в 19:45, то здесь с выбором проще. Тем, кто следит за российскими футболистами в Лиге чемпионов стоит обратить внимание на противостояние пражской «Славии» и «Будё-Глимта», так как наш соотечественник Никита Хайкин защищает ворота норвежского клуба.

