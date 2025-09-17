Основатель Ben & Jerry’s ушел из компании из-за конфликта с Unilever

Джерри Гринфилд, один из основателей американского производителя мороженого Ben & Jerry’s, покинул компанию после почти 50 лет работы в ней, сообщает CNN. Свой уход он объяснил тем, что Unilever, владеющая Ben & Jerry’s, лишила производителя мороженого независимости в выборе социальной политики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Основатели Ben & Jerry’s Бен Коэн (слева) и Джерри Гринфилд

Фото: Brian Snyder / Reuters Основатели Ben & Jerry’s Бен Коэн (слева) и Джерри Гринфилд

Фото: Brian Snyder / Reuters

«Крайне печально признавать, что той независимости, которая была важным условием нашей продажи Unilever, уже нет,— заявил Джерри Гринфилд.— Если компания не может отстаивать то, во что верит, тогда ей нет смысла оставаться компанией».

По словам господина Гринфилда, руководство Unilever постоянно «затыкало рот» руководству Ben & Jerry’s. В прошлом году производитель мороженого подал иск против материнской компании. Ben & Jerry’s обвинила Unilever в том, что она угрожала расформировать совет директоров и засудить его членов за публичные высказывания в поддержку палестинцев. В текущем году сооснователь Ben & Jerry’s также критиковал нынешнюю администрацию США за ущемление гражданских прав, прав иммигрантов и женщин.

Ben & Jerry’s была основана друзьями Беном Коэном и Джерри Гринфилдом в 1978 году. В 2000 году их бизнес купила корпорация Unilever. Договор между сторонами включал пункт с гарантиями «независимости поддержки ценностей». После сделки основатели стали сотрудниками Ben & Jerry’s без права контроля операций. В Unilever на запрос CNN ответили, что не согласны «с видением ситуации Джерри Гринфилдом и предпринимают попытки наладить конструктивный диалог с обоими основателями».

Алена Миклашевская