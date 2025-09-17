Бывшего начальника колонии строгого режима отпустили из СИЗО

Чусовской суд изменил меру пресечения бывшему начальнику исправительной колонии №37 ГУФСИН по Пермскому краю Илье Асламову с содержания под стражей на домашний арест. Об этом сообщает Ura.ru.

Фото: Дмитрий Астахов Илья Асламов

Фото: Дмитрий Астахов

Господин Асламов обвиняется в получении взятки в крупном размере. По версии следствия, в апреле 2023 года он получил через посредника 150 тыс. руб. за совершение действий в пользу одного из осужденных. Всего господин Асламов требовал 200 тыс. руб. В марте 2024 года он был задержан, суд по ходатайству следствия отправил его в СИЗО.

В апреле 2025 года Чусовской суд начал рассматривать уголовное дело экс-начальника колонии, но из-за допущенных нарушений вернул в прокуратуру для устранения недостатков.

Исправительная колония №37 имеет строгий режим содержания и располагается в Чусовском городском округе. В учреждении отбывают наказание бывшие сотрудники правоохранительных органов. Колония рассчитана на пребывание 600 заключенных. Илья Асламов возглавлял исправительное учреждение с 1 июня 2021 года.