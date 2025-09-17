Чувашия получит 25 млн рублей на модернизацию предприятий-экспортеров

Чувашская Республика получит 25 млн руб. на модернизацию региональных предприятий-экспортеров. Соответствующее постановление подписал председатель Правительства России Михаил Мишустин.

Средства выделят из резервного фонда правительства в рамках нового национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Также финансирование получит Республика Марий Эл — 13,4 млн руб. Татарстан не вошел в список регионов, которым положена субсидия.

Всего на эти цели из федерального бюджета было выделено 1,5 млрд руб., поддержку получат 75 регионов России. Благодаря этому до конца 2025 года предполагается заключить экспортные контракты с участием 1,1 тыс. малых и средних предприятий.

Марк Халитов