Жителю Севастополя дали 14 лет за передачу ВСУ данных о Черноморском флоте

Севастопольский городской суд приговорил россиянина к 14 годам лишения свободы. Его обвинили в госизмене. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ России.

По версии следствия, представитель ВСУ привлек жителя Севастополя к сотрудничеству в мессенджере Telegram. Россиянин собирал данные о размещении кораблей Черноморского флота и перемещении вертолетов Росгвардии. Информацию он передавал украинской стороне за денежное вознаграждение.

Сотрудники ФСБ пресекли передачу сведений. Осужденный будет отбывать срок в колонии строгого режима. Ему также назначен штраф в размере 200 тыс. руб. Приговор в законную силу не вступил.