Бюджет «Пармы» в прошлом году вырос на 17%

16 сентября состоялась пресс-конференция, посвященная открытию бюджетов клубов-участников Единой лиги ВТБ сезона-2024/2025. Согласно представленным данным, первое место по сумме бюджета было в прошлом сезоне у столичного ЦСКА (2,3 млрд руб.). В тройку также вошли БК «Зенит» из Санкт-Петербурга (1,91 млрд руб.) и «Локомотив-Кубань» (Краснодар, 1,81 млрд руб.). В сезоне 2023/2024 года лидером по бюджету был «Зенит» (2,3 млрд руб.).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: БК «Парма». Фото: БК «Парма».

Пермский баскетбольный клуб «Парма» с расходами в сумме 537 млн руб. по итогам минувшего сезона занял седьмое место. Перед пермяками пятое и шестое место заняли бюджеты екатеринбургского «Уралмаша» (611 млн руб.) и нижегородского «Пари-НН» (538 млн руб.). Наименьшие расходы в прошлом сезоне понес саратовский БК «Автодор» (233 млн руб.).

За год бюджет «Пармы» вырос на 17,4% (в сезоне-2023/2024 он составлял 458 млн руб.). По данным телеграм-канала «Свободный агент», пермский клуб заработал 30 млн руб. на продаже билетов, еще 20 млн руб. получил в качестве призовых за участие в турнирах, 135 млн руб. в клуб поступило в рамках спонсорских соглашений. Крупнейшая статья расходов клуба — 220 млн руб. ушло на заработную плату игрокам и персоналу. По итогам сезона бюджет клуба был в небольшом минусе — 351 тыс. руб.

Напомним, имея седьмой бюджет в лиге, БК «Парма» по итогам второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги занял восьмое место в группе А, тогда как сезоном ранее у него было пятое место, что являлось лучшим результатом в истории клуба.