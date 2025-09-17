На Ставрополье количество выданных автокредитов выросло на 14,8%

В августе 2025 года в Ставропольском крае было выдано 2,4 тыс. автокредитов на новые автомобили и авто с пробегом, что 14,8% больше, чем предыдущем месяце (2,1 тыс. единиц). Об этом сообщает пресс-служба Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

С этим показателем Ставропольский край вошел в топ-30 регионов-лидеров в данном сегменте розничного кредитования. Наивысший рост показателя за месяц зафиксирован в Ленинградской области — 20,1%, Пермском крае — 15,3% и Ставропольском крае — 14,8%.

При этом лидерами по количеству выданных автокредитов в августе 2025 года стали Московская область — 7,28 тыс. ед., Москва — 6,96 тыс. ед., Татарстан — 5,81 тыс. ед., Санкт-Петербург — 5,34 тыс. ед. и Краснодарский край — 4,74 тыс. ед.

В целом по России количество выданных автокредитов в августе 2025 года составило 108,9 тыс. ед., увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 10,3% (в июле 2025 года – 98,7 тыс. ед.).

Наталья Белоштейн