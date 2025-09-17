Евгений Солнцев вступил в должность губернатора Оренбуржья

Евгений Солнцев вступил в должность главы Оренбуржья в среду, 17 сентября. В начале церемонии председатель облизбиркома Евгения Ивлева огласила итоги выборов главы региона: в них участвовали 743 978 избирателей (49,37%). Выборы признаны состоявшимися и действительными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев

Фото: Фото Telegram-канал Евгений Солнцев Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев

Фото: Фото Telegram-канал Евгений Солнцев

«Считать избранным на должность губернатора Оренбургской области Солнцева Евгения Александровича, получившего 621 960 голосов избирателей, что составляет 83,85%», — сказала глава облизбиркома.

После этого Евгений Солнцев произнес клятву , пообещал верно служить народу, добросовестно выполнять возложенные на него обязанности высшего должностного лица и уважать и защищать права и свободы человека. Полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров поздравил чиновника со вступлением в должность. На церемонии присутствовали бывшие губернаторы Оренбуржья, среди которых — Алексей Чернышев, Юрий Берг и Денис Паслер.

Георгий Портнов