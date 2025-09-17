В двух территориях Красноярского края меняется власть перед объединением в округ

Глава Казачинского района Красноярского края Юрий Озерских ушел в отставку. Причиной стала ликвидация района в связи с его вхождением в состав Казачинско-Пировского муниципального округа, а также избранием господина Озерских депутатом совета этого округа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Решение об отставке приняла последняя сессия казачинского райсовета, состоявшаяся 17 сентября. Господин Озерских на выборах окружного совета возглавлял партсписок кандидатов «Единой России».

В ходе заседания были прекращены полномочия и десяти депутатов, также избранных в новый окружной совет. «Новому представительному органу я бы пожелал взять весь положительный опыт, который появился благодаря работе райсовета, а также действовать исключительно в интересах округа и содействовать объединению территорий»,— сказал спикер райсовета Александр Парилов.

Также 17 сентября красноярский губернатор Михаил Котюков подписал указ о назначении Александра Гольма врио главы Пировского муниципального округа. Ранее, с 2015 года, округ возглавлял Александр Евсеев. Господин Гольм является первым заместителем главы.

Создание Казачинско-Пировского муниципального округа прописано в законе «О территориальной организации местного самоуправления в Красноярском крае». Он вступил в силу 19 июня 2025 года. Главу округа изберет окружной совет, избранный 14 сентября.

Валерий Лавский