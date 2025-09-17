Депутат Матвеев обвинил сторонников «ЕР» в давлении на победившего в Самаре коммуниста

Депутат Госдумы РФ Михаил Матвеев заявил о факте давления на своего помощника и однопартийца Дмитрия Асеева, ставшего единственным депутатом думы Самары от КПРФ. Об этом Михаил Матвеев сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат Госдумы РФ Михаил Матвеев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Депутат Госдумы РФ Михаил Матвеев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По данным парламентария, Дмитрия Асеева «вынуждают отказаться от мандата, справедливо полученного в честной борьбе». Давление якобы оказывают лица, связанные кандидатом в депутаты городской думы от «Единой России» Натальей Сычевой, уступившей победу Дмитрию Асееву.

«На Дмитрия идет накат, неизвестные люди пишут ему в мессенджеры угрозы, начались провокации против семейного предприятия в Кинеле, выпускающего продукты питания»,— написал Михаил Матвеев в своем Telegram-канале.

Депутат Госдумы обратился к руководству УФСБ по Самарской области с просьбой «взять на контроль ситуацию и проверить факты».

Как сообщил «Ъ-Волга» Дмитрий Асеев, у него нет сомнений, что давление оказывают люди, связанные с Натальей Сычевой. «Сначала мне с разных номеров присылали сообщения с намеками, что мне не стоит становиться депутатом городской думы, а потом и вовсе начали угрожать словами, что сделают все, чтобы я не получил мандат в самарской думе. Человек, который пришел к нам на предприятие, якобы, чтобы устроиться водителем, начал снимать на телефон и задавать вопросы, связанные с бухгалтерией, накладными листами и другой документацией»,— сказал депутат.

Дмитрий Асеев отметил, что планирует подать заявление в правоохранительные органы, как только получит решение областного избиркома об избрании его депутатом гордумы, поскольку угрозы касаются его депутатской деятельности.

Наталья Сычева ответила корреспонденту «Ъ-Волга», что не будет комментировать ситуацию.

Сабрина Самедова