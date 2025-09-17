Проект ДОК «Алтайлеса» в Кемерове подорожал на 1,5 млрд рублей

Инвестиции в проект деревообрабатывающего комбината (ДОК) холдинга «Алтайлес» в Кемерове увеличились с 7 млрд руб. до 8,5 млрд руб. Об этом сегодня журналистам рассказал гендиректор компании Иван Ключников.

«С момента старта проекта мы несколько видоизменили сам продукт и взяли другую технологию. Кроме того, мы значительно увеличили плановые объемы выпуска»,— отметил господин Ключников (цитата по «Интерфаксу»). Изначально планировалось, что ДОК будет выпускать МДФ-плиты, затем решили выпускать ДСП.

Как ранее писал «Ъ-Сибирь», предприятие строится в Кировском районе Кемерова на участке площадью 42 гектара. Запуск намечен на 2027 год. Мощность ДОК составит 450 тыс. куб. м ламинированных ДСП. Плиты планируется поставлять производителям мебели и дверей.

Для обеспечения производства древесным сырьем проектом предусмотрена организация собственной лесозаготовки. По словам Ивана Ключникова, в Кемеровской области «Алтайлесу» в долгосрочную аренду будет передано около 500 га леса, ежегодно компания планирует заготавливать 700 тыс. куб. м древесины.

«Алтайлес» основан в 2007 году, в составе холдинга — 14 предприятий в Алтайском крае и Кемеровской области. В пользовании «Алтайлеса» — 902,5 тыс. га земель лесного фонда РФ. Согласно годовому отчету, в 2024 году суммарная выручка предприятий холдинга составила 13,2 млрд руб.

Михаил Кичанов