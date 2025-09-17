Рецидивист выпал из окна квартиры на Ветеранов вместе с украденными галошами

Неоднократно судимый гражданин выпал из окна квартиры на проспекте Ветеранов, пытаясь скрыться с похищенным, в числе которого были галоши. Об этом сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В 15 сентября в 22:32 в полицию поступило сообщение, что возле дома по адресу Проспект Ветеранов, 132 к. 2 по проспекту Ветеранов нашли выпавшего из окна квартиры 3 этажа 35-летнего местного жителя, а рядом с ним — телевизор и шубу.

Прибывшие на место правоохранители установили, что выпавший из окна гражданин незаконно проник в квартиру этого дома и похитил норковую шубу, телефон Samsung, телевизор и галоши. Ранее судимого злоумышленника госпитализировали с тяжелыми травмами, решается вопрос о возбуждении дела.

Артемий Чулков