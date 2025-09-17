Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Мимо Кубани не пролетишь

Аэропорт Краснодара возобновил работу

В среду, 17 сентября, международный аэропорт Краснодара принял первый с начала СВО самолет. Прилетевший из столицы Airbus A321 «Аэрофлота» встретили у трапа губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, мэр Краснодара Евгений Наумов и представители Росавиации. Через несколько часов из ожившей авиагавани отправился и международный рейс — в Стамбул. До конца года краснодарский аэропорт будет принимать и отправлять рейсы по усеченному графику.

Аэропорт Краснодара принял первый с начала СВО рейс

Аэропорт Краснодара принял первый с начала СВО рейс

Первый за несколько лет рейсовый пассажирский самолет должен был приземлиться в аэропорту Краснодара в 11:25 среды. Но привокзальная площадь, пребывавшая в запустении уже больше трех лет, была полна людей с самого утра: сотрудники воздушной гавани деловито переговаривались по рациям, таксисты пили кофе, неловко толпились провожающие и встречающие. «Объявлена регистрация на рейс SU-1257 в аэропорт Шереметьево. Время вылета — 11:40»,— раздается объявление по громкой связи. Внутри здания — стандартная процедура досмотра: «Рюкзаки и сумки — на ленту, технику и металлические приборы — в контейнеры и на ленту». Сотрудники службы безопасности просят включить ноутбуки и телефоны. Можно сказать, что это обычное состояние любого аэропорта, но здесь важны обстоятельства.

Аэропорт Краснодара был закрыт 22 февраля 2022 года с началом СВО. Гавань получила почти 4 млрд руб. субсидий, так что все время простоя компания «Аэродинамика» оплачивала работу штатных сотрудников, содержала инфраструктуру в состоянии готовности к возобновлению полетов и даже реконструировала привокзальную площадь.

Зимой 2024 года власти Краснодара сообщили, что аэропорт откроется уже в феврале.

Однако авиагавань тогда так и не заработала. Зато 9 июля 2025 года Минтранс объявил о возобновлении полетов в Геленджик: за неполных два месяца местный аэропорт обслужил свыше 72,2 тыс. пассажиров. После этого Минтранс одобрил открытие аэропорта и в Краснодаре.

У входа в здание — казачий хор Кубанского института культуры. «Ой, при лужку, при лужке, при широком поле, при знакомом табуне конь гулял на воле»,— поют под аккомпанемент гармони парни и девушки. «Граждане вылетающие» с улыбкой косятся на творческую молодежь, достают паспорта и выстраиваются к стойкам регистрации.

«Сегодня все такое праздничное! Все очень приветливые, все подсказывают, улыбаются, поздравляют. Мы как будто на дне рождения, только аэропорта,— смеется пассажирка рейса SU-1257 Валерия Операй.— Я специально не подгадывала к открытию, поэтому для меня было удивительно, что я лечу на первом рейсе вновь открывшегося аэропорта. Это очень круто и очень удобно — приехала на машине, припарковалась и полетела. Хоть по делам, хоть просто погулять, хоть в Москву, хоть в Сочи». Краснодарец Константин Рычин часто бывает в Москве по работе, и закрытие аэропорта серьезно усложнило его жизнь: «Больше трех лет я добирался в столицу либо на поезде, либо через аэропорт Сочи. Но это же драгоценное время теряется».

В 11:15 в небе показалась маленькая точка — и через несколько минут Airbus A321 «Аэрофлота» торжественно ехал по летному полю через водяную арку, созданную брандспойтами пожарных автомобилей.

К трапу подошел губернатор Вениамин Кондратьев и вручил букет цветов Ирине Задесенец, жительнице Краснодара, которая первой купила билет на первый рейс. «Это событие важно для всего региона, но прежде всего для краевой столицы — экономического центра Юга России,— позже написал в соцсетях господин Кондратьев.— Краснодарский край — регион больших возможностей, активной культурной, спортивной, деловой жизни. Возобновление полетов упростит логистику, сократит время в пути. Сейчас железнодорожным транспортом на Кубань приезжают около 13 млн пассажиров в год, теперь часть потока возьмет на себя краснодарский аэропорт».

По словам губернатора Кондратьева, в расписании аэропорта уже стоят рейсы четырех авиакомпаний — в Санкт-Петербург, Красноярск, Екатеринбург, Уфу, Казань, Новосибирск. «Сегодня стартует и международное сообщение: первый рейс в Турцию. Позже — перелеты в Армению, Грузию, ОАЭ и Узбекистан»,— написал он. Действительно, в 15:40 из аэропорта вылетел первый с начала СВО международный рейс — в Турцию. В ближайшие дни в терминале международных линий ожидается открытие зоны Duty Free.

Интерес к Геленджику резко вырос после возобновления авиаперелетов

Управляющий директор аэропорта Дмитрий Кириченко сообщил, что первое время рейсы будут осуществляться с 9:00 до 19:00 по московскому времени. Но в следующем году аэропорт планируется перевести на круглосуточный режим работы. «До конца этого года мы ожидаем пассажиропоток не менее 500 тыс. человек»,— заявил господин Кириченко. Мэр Краснодара Евгений Наумов пообещал, что в ближайшие дни количество рейсов увеличится. «Теперь вместе со всеми пассажирами ждем открытия нового аэровокзального комплекса. Это будет современный и вместительный терминал, достойный столицы Юга. Его строительство продолжается»,— заявил градоначальник. Генеральный директор аэропортового холдинга «Аэродинамика» Алексей Старостин добавил, что комплекс готов более чем на 40%, а срок сдачи по плану – в 2027 году. Напомним, новый терминал возводится со стороны трассы на Кропоткин. Планируется, что к нему будет ходить «Ласточка» от железнодорожного вокзала Краснодар-1.

Дмитрий Михеенко, Краснодар

Первый пошел!

Аэропорт Краснодара после более трех лет простоя возобновляет работу, о чем стало известно 11 сентября

Аэропорт Краснодара после более трех лет простоя возобновляет работу, о чем стало известно 11 сентября

Первый с февраля 2022 года пассажирский самолет вылетел из Краснодара в Москву в 11:40 17 сентября 2025 года

Первый с февраля 2022 года пассажирский самолет вылетел из Краснодара в Москву в 11:40 17 сентября 2025 года

Инспектор по досмотру в ожидании первых пассажиров

Инспектор по досмотру в ожидании первых пассажиров

На первый рейс из Краснодара зарегистрировалось 179 пассажиров

На первый рейс из Краснодара зарегистрировалось 179 пассажиров

Пассажиров встречал Творческий коллектив Краснодарского государственного института культуры

Пассажиров встречал Творческий коллектив Краснодарского государственного института культуры

Регистрация на рейс из Краснодара в Москву

Регистрация на рейс из Краснодара в Москву

Журналисты спешили взять комментарии у первых пассажиров

Журналисты спешили взять комментарии у первых пассажиров

Пассажир первого регулярного рейса из Краснодара

Пассажир первого регулярного рейса из Краснодара

Всех пассажиров угощали яблоками и леденцами

Всех пассажиров угощали яблоками и леденцами

Пассажир первого регулярного рейса из Краснодара

Пассажир первого регулярного рейса из Краснодара

Летний дворик терминала Внутренних линий

Летний дворик терминала Внутренних линий

Зона контроля

Зона контроля

Кафе в зале ожидания

Кафе в зале ожидания

В ожидании посадки

В ожидании посадки

Зал ожидания

Зал ожидания

В ожидании первых пассажиров

В ожидании первых пассажиров

Согласно решению Росавиации, первое время аэропорт краевой столицы будет принимать и отправлять рейсы в период с 09:00 до 19:00 мск

Согласно решению Росавиации, первое время аэропорт краевой столицы будет принимать и отправлять рейсы в период с 09:00 до 19:00 мск

Первый пассажирский самолет из Москвы приземлился в Краснодаре 17 сентября

Первый пассажирский самолет из Москвы приземлился в Краснодаре 17 сентября

Самолет прилетел с опережением графика

Самолет прилетел с опережением графика

Самолет по традиции встречали водяной аркой

Самолет по традиции встречали водяной аркой

Рейс выполнила компания «Аэрофлот» на самолете Airbus A321

Рейс выполнила компания «Аэрофлот» на самолете Airbus A321

Заявленное время маршрута из аэропорта Шереметьево — 3 часа 50 минут

Заявленное время маршрута из аэропорта Шереметьево — 3 часа 50 минут

Пассажиров, прилетевших из Москвы, встречали губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, его заместитель Евгений Пергун, глава Краснодара Евгений Наумов, представители СМИ

Пассажиров, прилетевших из Москвы, встречали губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, его заместитель Евгений Пергун, глава Краснодара Евгений Наумов, представители СМИ

Губернатор Краснодарского края подарил цветы Ирине Задесенец, которая купила первый билет на рейс в Краснодар

Губернатор Краснодарского края подарил цветы Ирине Задесенец, которая купила первый билет на рейс в Краснодар

Загрузка первого за три с половиной года рейса из Москвы в Краснодар составила практически 100%

Загрузка первого за три с половиной года рейса из Москвы в Краснодар составила практически 100%

Пассажиры рейса из Москвы в Краснодар

Пассажиры рейса из Москвы в Краснодар

Заместитель руководителя Росавиации Алексей Буевич дает комментарии СМИ

Заместитель руководителя Росавиации Алексей Буевич дает комментарии СМИ

Генеральный директор аэропортового холдинга «Аэродинамика» Алексей Старостин: «Авиагавань планирует обслужить свыше 500 тыс. пассажиров до конца текущего года»

Генеральный директор аэропортового холдинга «Аэродинамика» Алексей Старостин: «Авиагавань планирует обслужить свыше 500 тыс. пассажиров до конца текущего года»

Управляющий директор Международного аэропорта Краснодар Дмитрий Кириченко: «Аэропорт Краснодара может перейти на круглосуточный режим работы с начала 2026 года»

Управляющий директор Международного аэропорта Краснодар Дмитрий Кириченко: «Аэропорт Краснодара может перейти на круглосуточный режим работы с начала 2026 года»

Багажное отделение аэропорта

Багажное отделение аэропорта

17 сентября в аэропорту Краснодара встретили первый международный рейс из Стамбула, на котором прибыли 37 пассажиров. В 15:40 этот же борт отправился из кубанской столицы в турецкий город.

17 сентября в аэропорту Краснодара встретили первый международный рейс из Стамбула, на котором прибыли 37 пассажиров. В 15:40 этот же борт отправился из кубанской столицы в турецкий город.

Теперь на Кубани работают три аэропорта — в Сочи, Геленджике и Краснодаре

Теперь на Кубани работают три аэропорта — в Сочи, Геленджике и Краснодаре

