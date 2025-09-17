Мимо Кубани не пролетишь

В среду, 17 сентября, международный аэропорт Краснодара принял первый с начала СВО самолет. Прилетевший из столицы Airbus A321 «Аэрофлота» встретили у трапа губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, мэр Краснодара Евгений Наумов и представители Росавиации. Через несколько часов из ожившей авиагавани отправился и международный рейс — в Стамбул. До конца года краснодарский аэропорт будет принимать и отправлять рейсы по усеченному графику.

Первый за несколько лет рейсовый пассажирский самолет должен был приземлиться в аэропорту Краснодара в 11:25 среды. Но привокзальная площадь, пребывавшая в запустении уже больше трех лет, была полна людей с самого утра: сотрудники воздушной гавани деловито переговаривались по рациям, таксисты пили кофе, неловко толпились провожающие и встречающие. «Объявлена регистрация на рейс SU-1257 в аэропорт Шереметьево. Время вылета — 11:40»,— раздается объявление по громкой связи. Внутри здания — стандартная процедура досмотра: «Рюкзаки и сумки — на ленту, технику и металлические приборы — в контейнеры и на ленту». Сотрудники службы безопасности просят включить ноутбуки и телефоны. Можно сказать, что это обычное состояние любого аэропорта, но здесь важны обстоятельства.

Аэропорт Краснодара был закрыт 22 февраля 2022 года с началом СВО. Гавань получила почти 4 млрд руб. субсидий, так что все время простоя компания «Аэродинамика» оплачивала работу штатных сотрудников, содержала инфраструктуру в состоянии готовности к возобновлению полетов и даже реконструировала привокзальную площадь.

Зимой 2024 года власти Краснодара сообщили, что аэропорт откроется уже в феврале.

Однако авиагавань тогда так и не заработала. Зато 9 июля 2025 года Минтранс объявил о возобновлении полетов в Геленджик: за неполных два месяца местный аэропорт обслужил свыше 72,2 тыс. пассажиров. После этого Минтранс одобрил открытие аэропорта и в Краснодаре.

У входа в здание — казачий хор Кубанского института культуры. «Ой, при лужку, при лужке, при широком поле, при знакомом табуне конь гулял на воле»,— поют под аккомпанемент гармони парни и девушки. «Граждане вылетающие» с улыбкой косятся на творческую молодежь, достают паспорта и выстраиваются к стойкам регистрации.

«Сегодня все такое праздничное! Все очень приветливые, все подсказывают, улыбаются, поздравляют. Мы как будто на дне рождения, только аэропорта,— смеется пассажирка рейса SU-1257 Валерия Операй.— Я специально не подгадывала к открытию, поэтому для меня было удивительно, что я лечу на первом рейсе вновь открывшегося аэропорта. Это очень круто и очень удобно — приехала на машине, припарковалась и полетела. Хоть по делам, хоть просто погулять, хоть в Москву, хоть в Сочи». Краснодарец Константин Рычин часто бывает в Москве по работе, и закрытие аэропорта серьезно усложнило его жизнь: «Больше трех лет я добирался в столицу либо на поезде, либо через аэропорт Сочи. Но это же драгоценное время теряется».

В 11:15 в небе показалась маленькая точка — и через несколько минут Airbus A321 «Аэрофлота» торжественно ехал по летному полю через водяную арку, созданную брандспойтами пожарных автомобилей.

К трапу подошел губернатор Вениамин Кондратьев и вручил букет цветов Ирине Задесенец, жительнице Краснодара, которая первой купила билет на первый рейс. «Это событие важно для всего региона, но прежде всего для краевой столицы — экономического центра Юга России,— позже написал в соцсетях господин Кондратьев.— Краснодарский край — регион больших возможностей, активной культурной, спортивной, деловой жизни. Возобновление полетов упростит логистику, сократит время в пути. Сейчас железнодорожным транспортом на Кубань приезжают около 13 млн пассажиров в год, теперь часть потока возьмет на себя краснодарский аэропорт».

По словам губернатора Кондратьева, в расписании аэропорта уже стоят рейсы четырех авиакомпаний — в Санкт-Петербург, Красноярск, Екатеринбург, Уфу, Казань, Новосибирск. «Сегодня стартует и международное сообщение: первый рейс в Турцию. Позже — перелеты в Армению, Грузию, ОАЭ и Узбекистан»,— написал он. Действительно, в 15:40 из аэропорта вылетел первый с начала СВО международный рейс — в Турцию. В ближайшие дни в терминале международных линий ожидается открытие зоны Duty Free.

Управляющий директор аэропорта Дмитрий Кириченко сообщил, что первое время рейсы будут осуществляться с 9:00 до 19:00 по московскому времени. Но в следующем году аэропорт планируется перевести на круглосуточный режим работы. «До конца этого года мы ожидаем пассажиропоток не менее 500 тыс. человек»,— заявил господин Кириченко. Мэр Краснодара Евгений Наумов пообещал, что в ближайшие дни количество рейсов увеличится. «Теперь вместе со всеми пассажирами ждем открытия нового аэровокзального комплекса. Это будет современный и вместительный терминал, достойный столицы Юга. Его строительство продолжается»,— заявил градоначальник. Генеральный директор аэропортового холдинга «Аэродинамика» Алексей Старостин добавил, что комплекс готов более чем на 40%, а срок сдачи по плану – в 2027 году. Напомним, новый терминал возводится со стороны трассы на Кропоткин. Планируется, что к нему будет ходить «Ласточка» от железнодорожного вокзала Краснодар-1.

Дмитрий Михеенко, Краснодар