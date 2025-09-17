В Астраханской области жителя соседнего региона оштрафовали на 1,8 млн за взятку

Ленинский районный суд Астрахани вынес приговор в отношении жителя одного из соседних регионов по уголовному делу о даче взятки должностному лицу (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Астраханской области.

Как выяснилось в суде, фигурант попытался дать 500 тыс. руб. взятки сотруднику пограничного управления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области. Взамен он хотел, чтобы ему вернули изъятую в ходе обследования машины бытовую и цифровую технику, владельцем которой он являлся.

Сотрудник пограничного управления предупредил фигуранта об уголовной ответственности, но тот продолжил настаивать на передаче денег. Его задержали с поличным. Суд наказал фигуранта штрафом в 1,8 млн руб.

Павел Фролов