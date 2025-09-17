В Чусовском округе введут туристический налог

Дума Чусовского округа одобрила введения на территории муниципалитета туристического налога. Об этом сообщает телеграм-канал «На местах».

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ музей реки Чусовой

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Взимать налог будут с предприятий и физических лиц, которые предоставляют места для временного проживания в гостиницах, отелях, хостелах и пр. Размер налога составит 1% от стоимости услуг по размещению. Налог не будет применяться при предоставлении услуг местным жителям, несовершеннолетним, а также работникам организаций, зарегистрированных на территории Чусовского округа.

По расчетам администрации, туристический налог ежегодно может приносить в местную казну до 1,1 млн. рублей.