Омск изменит порядок избрания мэра

Ближайшая сессия горсовета Омска примет решение об изменении порядка избрания мэра. Проект такого решения согласовал профильный комитет муниципального парламента — по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Теперь глава города будет избираться из числа кандидатов, выдвинутых губернатором Омской области. «Таким образом, мы укрепляем существующую систему управления регионом, где сотрудничество губернатора и мэра является залогом эффективного развития Омска»,— приводится на сайте горсовета комментарий председателя комитета Юрия Козловского.

19 июня 2025 года вступил в силу федеральный закон №33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Согласно документу, мэры столиц субъектов федерации должны быть избраны из числа предложенных главой региона кандидатов.

С января 2022 года Омск возглавляет Сергей Шелест, избранный горсоветом на пять лет по итогам конкурсной процедуры.

Валерий Лавский