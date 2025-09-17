На содержание набережной реки Белой в Уфе направят до 10 млн рублей

МБУ «Специализированное управление по ремонту и содержанию искусственных сооружений» Уфы (СУРСИС) на аукционе выберет подрядчика содержания набережной реки Белой, сообщается на сайте госзакупок. Конкурс состоится 26 сентября. Начальная цена контракта — 10,1 млн руб., он будет оплачен за счет субсидий из бюджета города.

Фото: Ханиф Сунагатуллин, Коммерсантъ

В список работ входят уборка тротуаров, беговых и велодорожек, дамбы, лестниц, уход за газоном, цветниками, деревьями и кустами. Зимой нужно будет очищать площадки от снега и льда, обрабатывать набережную от гололеда.

15 августа СУРСИС заключило контракт на аналогичные услуги с уфимским ООО «ГСД» за 14 млн руб., но менее чем через неделю исполнение контракта было прекращено.

Майя Иванова