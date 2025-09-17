Глава СКР затребовал доклад по делу об избиении подростка в школе Волгограда

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить по уголовному делу о причинении телесных повреждений подростку в одной из школ Волгограда. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

По данным СМИ, в Волгограде группа подростков дважды избила школьника. Пострадавшего мальчика увезли в лечебное учреждение.

Следственные органы регионального подразделения СКР по данному факту возбудили уголовное дело о хулиганстве (ст. 213 УК РФ). По поручению господина Бастрыкина начальник волгоградского следственного управления Василий Семенов доложит о ходе расследования дела и об установленных обстоятельствах.

Павел Фролов