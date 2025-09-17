Спасатели начали поднимать со дна озера тела погибших в Забайкалье геологов

Специалисты обнаружили место затопления вездехода в озере Амудиса в Забайкальском крае. Водолазы извлекают тела погибших. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

На месте происшествия в Каларском округе работают сотрудники МЧС России, ГУ «Забайкалпожспас» и полиции. «Ситуация остается на особом контроле Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю и губернатора Забайкальского края»,— следует из заявления.

Инцидент произошел 15 сентября. В вездеходе находились девять геологов. Четверо смогли выбраться самостоятельно, они вышли на связь на следующий день. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.