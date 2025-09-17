Саратовец получил 2,5 года колонии за гибель подростка в ДТП

В Марксовском районе Саратовской области суд вынес приговор в отношении 35-летнего местного жителя по уголовному делу о гибели подростка в ДТП (ч. 3 ст. 264 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как выяснилось в суде, утром 1 июля этого года в селе Подлесное фигурант, находясь за рулем автомобиля «Лада Веста», врезался в мопед, которым управлял 15-летний подросток. В результате дорожной аварии несовершеннолетний погиб.

Фигурант признал свою вину. По решению суда он получил 2,5 года колонии-поселении. Также ему запрещено в течение двух лет управлять транспортными средствами.

Павел Фролов