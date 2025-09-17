В АТОР объяснили появление больших очередей за японскими визами в Москве

В Москве перед посольством Японии образовалась очередь из желающих получить визу для посещения страны. Очевидцы делятся в соцсетях видеозаписями с толпой в Грохольском переулке.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян заявил RT, что ажиотаж связан с сезонностью российского спроса на поездки в Японию. По его словам, россияне больше всего интересуются направлением два раза в год: «В весенний период — на этапе цветения сакуры... Второй раз — осенью, это завершение туристического сезона».

Эксперт добавил, что это явление на рынке наблюдается в последние несколько лет из-за «доступности Японии с точки зрения логистики и ее лояльных визовых правил».