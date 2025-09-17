В Москве задержали группу граффитчиков, разрисовавших вагоны метро

В Москве группа граффитчиков на протяжении нескольких месяцев разрисовывала вагоны метро. Нарушителей задержали, им грозит до семи лет лишения свободы, сообщила в Telegram представитель МВД РФ Ирина Волк.

По данным полиции, злоумышленники проникали на станции, в электродепо и на открытые участки метро в период с октября 2024 года по август 2025-го. Они наносили на вагоны надписи аэрозольной краской. Причиненный ими ущерб оценили более чем в 1 млн руб. Работник метро заметил их в электродепо «Новогиреево» и попытался остановить. Один из мужчин распылил ему в лицо газовый баллончик, и злоумышленники скрылись.

Подозреваемых задержали «по различным адресам в Московском регионе» сотрудники МВД при силовой поддержке Росгвардии. Возбуждены уголовные дела по ст. 213 (хулиганство) и ст. 214 УК РФ (вандализм), которые соединили в одно производство. Фигурантам предъявили обвинения, им избраны меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.