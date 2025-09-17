В Самаре на ООО «СКС» завели пять дел и выписали штраф после коммунальных аварий

В Самаре против ООО «Самарские коммунальные системы» возбудили пять административных дел из-за задержки ремонта водопроводных труб в Советском районе. Это привело к отключению воды в 83 домах. Об этом сообщает прокуратура

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Надзорное ведомство установило, что компания нарушила нормы предоставления коммунальных услуг. Ремонтные работы затянулись, и вода отсутствовала более четырех часов в 41 частном доме и 42 многоквартирных зданиях. По итогам рассмотрения дел «Самарские коммунальные системы» должны будут выплатить штраф в размере 150 тыс. руб.

Георгий Портнов