Городские власти Казани обязали взять на баланс бесхозный мост

Суд в Казани обязал взять на баланс автомобильный мост через реку Солонка в жилом массиве Кадышево. Сооружение не состояло на балансе органов местного самоуправления, об этом сообщает служба пресс-служба региональной прокуратуры.

Мост к садовым товариществам «Руно» и «Солонка» не был официально зарегистрирован и за его техническим состоянием никто не следил. Прокуратура обратилась в суд с требованием обязать исполнительный комитет Казани взять мост на баланс и выиграла дело.

В 2023 году в Яна-Булякском сельском поселении (в пригороде Челнов) казанская межрайонная природоохранная прокуратура нашла бесхозное гидротехническое сооружение. Проверка показала, что у гидротехнического сооружения нет собственника, оно не внесено в реестр и не учтено в списке районных ГТС. Обслуживание объекта не осуществлялось. Суд обязал исполнительный комитет поставить сооружение на баланс. Представитель администрации на заседании заявил, что у муниципалитета нет средств содержать объект.

Анна Кайдалова