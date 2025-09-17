Суд привлек Театр-Театр к делу об увольнении худрука Бориса Мильграма

Сегодня в Ленинском районном суде Перми началось рассмотрение искового заявления краевой прокуратуры к региональному минкульту с требованием уволить худрука Театра-Театра Бориса Мильграма за ранее допущенное коррупционное нарушение. Во время предварительного заседания представитель господина Мильграма ходатайствовала о привлечении к процессу Театра-Театра. Это ходатайство адвокат мотивировала тем, что требование прокуратуры об увольнении Бориса Мильграма со своего поста напрямую затрагивает интересы культурного учреждения, возглавляемого им.

Фото: Андрей Чунтомов Борис Мильграм

Фото: Андрей Чунтомов

Представитель регионального министерства культуры поддержал представителя худрука Театра-Театра. Помощник прокурора Перми Алексей Неустроев не увидел оснований для привлечения к делу культурного учреждения. Суд удовлетворил ходатайство ответчика.

По данным прокуратуры, коррупционные нарушения господин Мильграм допустил еще в 2022–2023 годах, когда заключил контракты на постановку с режиссером Александром Пронькиным. Женой господина Пронькина является Эва Мильграм — дочь Бориса Мильграма. По мнению надзорного органа, заключением контрактов был допущен конфликт интересов. В 2024 году с этой ситуацией уже разбирался краевой минкульт, ограничившись вынесенным господину Мильграму замечанием. Однако прокуратура сочла такие меры реагирования недостаточными. Надзорный орган требует признать незаконным бездействие министерства культуры, которое выразилось в непринятии мер по увольнению руководителя театра.