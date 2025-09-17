Резюме украшают интеллектом

Почти 40% россиян пишут в резюме об умении работать с ИИ в надежде получить более высокую зарплату. На практике применяют такие навыки лишь 10% сотрудников. К такому выводу пришли аналитики Chad AI и hh.ru. Достаточно ли работодателям бытовых навыков работы с нейросетями? И как они просят подтвердить умения? Разбиралась Юлия Савина.

По доле вакансий с требованием знания принципов работы искусственного интеллекта лидирует Москва. На одну позицию может прийти до 100 резюме, чтобы выделиться, и быть в тренде, кандидаты указывают навык владения ИИ, говорит гендиректор кадрового агентства ProPersonnel Татьяна Долякова: «Наверное, только в IT и каких-то молодых отраслях это действительно умеют делать. Как правило, сертификата не требуется. Здесь смотрят на знания по навыкам, по компетенциям. Это просто тестирование. В компании, как правило, молодых специалистов оценивают по IQ, очень популярен тест на эмоциональную устойчивость».

67% работодателей считают ключевым умение использовать ИИ для решения бизнес-задач. Также важно умение составлять запросы к нейросетям и способность оценивать качество и надежность выдаваемый решений, подчеркивает генеральный директор SMM-агентство Soyka Екатерина Козырева: «В маркетинге мы давно уже требуем от коллег навыки работы с нейронками. Если человек не умеет этого делать, то где он был последние несколько лет? В сфере аналитики данных, разработки программного обеспечения это необходимый навык просто потому, что эти инструменты позволяют намного быстрее решать ежедневные рабочие задачи, быть быстрее, эффективнее, экономнее. Мы в основном работаем с генеративными нейросетями, создаем через них тексты, изображения, видео».

Большинство соискателей плохо понимают принципы работы больших языковых моделей, считает гендиректор IT-компании «А-Я эксперт» Роман Душкин: «Что такое промпт-инженерия знают небольшое количество людей, просто думают, что это открыть какой-нибудь ChatGPT или Perplexity и написать туда запрос на известном языке, получить ответ, и все. Но это не так. Это большие языковые модели, и искусственные когнитивные агенты на их основе могут вам помочь. Например, у меня есть несколько агентов, которые при помощи ролевых промптов настроены на цифровой совет директоров, и в сложных вопросах они меня консультируют, я получаю второе мнение. Я устраиваю мозговые штурмы между ними. Они взаимодействует друг с другом, общаются, формируют какие-то гипотезы».

Волна спроса на гуру в сфере искусственного интеллекта породила рост числа курсов по работе с нейросетями. Объем рынка обучения за полгода превысил 2 млрд руб., узнал “Ъ”. Некоторые практики могут оказаться пустой тратой денег, отмечает генеральный директор AcademConsult Ирина Следьева: «Это недорого, и есть много курсов, которые обучают за короткий срок. И государственные корпорации тоже готовы внедрять нейросети и инвестировать в обучение цифровым навыкам своих сотрудников.

В ближайшие месяцы спрос будет расти, но при наличии хороших курсов, как обычно, на рынке появляется огромное количество низкокачественных продуктов. Я думаю, что в итоге через год весь это ажиотаж начнет спадать».

Желание приукрасить резюме объяснимо. Крупные корпорации прописывают умение применять AI как обязательное требование ко всем кандидатам. В июле «Сбер» сообщал, что этот навык нужен всем: от стажеров до топ-менеджеров. Нанять кандидата могут и с обязательным условием — в период испытательного срока пройти базовые курсы по ИИ. Исключение составляют уборщики и грузчики.

Юлия Савина, Ангелина Зотина