Долги КБР «Чегемэнерго» выставили на торги за 132 млн рублей

Конкурсный управляющий ГУП КБР «Чегемэнерго» Залим Кочесоков объявил о проведении торгов в форме публичного предложения по продаже имущества обанкротившегося энергопредприятия. Начальная цена лота установлена в размере 131,9 млн руб., сообщается в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

На торги выставлены права требования дебиторской задолженности «Чегемэнерго». Общая сумма долгов составляет 146,6 млн рублей. В их числе: задолженность АО «Каббалкэнерго» — 119,2 млн руб., МУП «Чегемвод» — 14,6 млн руб., МУП «Чегемрайводоканал» — 9,4 млн руб. и МУП КЭЧ «Звездный» — 3,4 млн руб.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ГУП КБР «Чегемэнерго» зарегистрирован в 2004 году в г. Чегем (КБР). Основной вид деятельности — передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям. Уставный капитал общества — 100 тыс. руб. Выручка компании за 2024 год составила 9,8 млн руб., убыток — 13,7 млн руб. Учредитель — Минимущество КБР.

Каждые три дня стоимость будет снижаться на 10% от цены предыдущего периода. Минимальная сумма продажи составляет 23,4 тыс. руб. Для участия в торгах необходимо внести задаток в размере 20% от текущей цены.

Прием заявок начнется 22 сентября на электронной торговой площадке Alfalot.ru. Участвовать в торгах могут физические и юридические лица, зарегистрированные на площадке и внесшие задаток.

Победителем станет участник, предложивший максимальную цену не ниже установленной для текущего периода. При равных предложениях преимущество получит тот, кто первым подал заявку. Договор купли-продажи должен быть заключен в течение пяти дней после получения предложения, а полная оплата произведена в течение 30 дней.

ГУП КБР «Чегемэнерго» было признано банкротом решением Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики в августе 2019 года. Конкурсным управляющим в 2023 году назначен Залим Кочесоков.

Тат Гаспарян