Глава РФПИ Дмитриев создал канал в мессенджере Max

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев запустил личный канал в мессенджере Max. В своем первом сообщении он пообещал делиться новостями и идеями, связанными с развитием экономики и международного взаимодействия.

В новом канале господин Дмитриев планирует рассказывать о позитивных бизнес-инициативах и «строительстве инвестиционных и экономических мостов» с разными странами. «Каждый такой проект — это шаг в будущее»,— подчеркнул он. Также он хочет популярно объяснять студентам идеи предпринимательства и технологические тенденции.

Ранее свой канал в Max завел замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он сообщил, что будет публиковать материалы на «самые острые темы» и обличать «врагов России».