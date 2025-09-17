Лавров обвинил генсека ООН в невыполнении Устава всемирной организации

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что генсек ООН Антониу Гутерриш не выполняет требования устава всемирной организации. Об этом глава российского внешнеполитического ведомства сказал на посольском круглом столе по вопросу кризиса на Украине. По словам господина Лаврова, ООН «выгораживает» киевский режим, закрывая глаза на его действия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Сергей Лавров

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Нарушения международного гуманитарного права киевским режимом, они настолько очевидны, что просто невозможно их отрицать, и фактов предостаточно,— указал господин Лавров. — Однако здесь секретариат (ООН. — "Ъ") занимает противоположную линию и пытается обелять действия киевского режима».

«Когда уже отдельные грубейшие нарушения международного гуманитарного права отрицать невозможно, тогда секретариат ООН, даже стесняясь, выступает с обезличенными призывами к сдержанности, адресуя эти призывы к обеим сторонам»,— добавил министр.

Анастасия Домбицкая