Спасатели РБ вывели двух заблудившихся на Айгирских скалах туристок из Ижевска

Спасатели Башкортостана вывели двух заблудившихся на Айгирских скалах туристок из Ижевска, сообщает пресс-служба госкомитета РБ по ЧС.

Фото: пресс-служба госкомитета РБ по ЧС

Девушки заблудились в лесу, сбившись с тропы вчера вечером. Темнело, и подруги позвонили в экстренные службы, решив не рисковать. Им объяснили, как отправить геолокацию, после чего спасатели вывезли их из леса до села Инзер, а оттуда на оперативной машине сопроводили до города Белорецк.