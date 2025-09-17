Спасатели РБ вывели двух заблудившихся на Айгирских скалах туристок из Ижевска

Спасатели Башкортостана вывели двух заблудившихся на Айгирских скалах туристок из Ижевска, сообщает пресс-служба госкомитета РБ по ЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба госкомитета РБ по ЧС Фото: пресс-служба госкомитета РБ по ЧС

Девушки заблудились в лесу, сбившись с тропы вчера вечером. Темнело, и подруги позвонили в экстренные службы, решив не рисковать. Им объяснили, как отправить геолокацию, после чего спасатели вывезли их из леса до села Инзер, а оттуда на оперативной машине сопроводили до города Белорецк.