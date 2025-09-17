Обвиняемый в мошенничестве бывший главред Playboy подписал контракт с Минобороны

Бывший главный редактор глянцевого журнала Playboy в России Владимир Ляпоров заключил контракт с Минобороны РФ и отправился в зону боевых действий на Украине, следует из карточки дела. До этого его обвиняли в особо крупном мошенничестве на сумму более 50 млн руб.

Рассмотрение уголовного дела приостановлено. Максимальное наказание по статье об особо крупном мошенничестве — до десяти лет лишения свободы.

Владимиру Ляпорову вменяют обвинение по пяти эпизодам мошенничества. Согласно материалам дела, под предлогом инвестирования в иностранные компании он похищал деньги у бизнес-партнеров. Силовики задержали господина Ляпорова в ноябре 2024 года. В апреле 2025 года на счетах экс-главреда Playboy арестовали около 30 млн руб. В этом же месяце он признал вину по одному из вменяемых эпизодов.

Владимир Ляпоров занимал должность главреда Playboy с 2007 по 2009 год.