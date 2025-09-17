В Самарской области продолжаются мероприятия по выявлению нелегальных мигрантов

В Самарской области продолжаются рейды полиции для выявления нарушений миграционного законодательства. Сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России совместно с ОМОН проверяют места проживания и работы иностранных граждан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Недавно стражи порядка посетили предприятие в Промышленном районе Самары. В ходе проверки были выявлены двое иностранных граждан, работавших без необходимых документов. Один из них попытался скрыться, но был задержан. Виновные доставлены в отдел полиции, где составлены протоколы по ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ. Решается вопрос о привлечении к ответственности работодателя.

Полиция напоминает, что за незаконное привлечение к работе иностранных граждан предусмотрены штрафы от 2 тыс. до 800 тыс. рублей. Обо всех нарушениях можно сообщить в ближайший отдел полиции или по номеру 112.

Андрей Сазонов