Сбившего женщину на набережной Ижевска водителя отправили в колонию на 2,5 года

Водителя, сбившего женщину на набережной Ижевска, отправили в колонию-поселение на 2,5 года, сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии. Его признали виновным в нарушении правил ПДД, повлекшем смерть человека (ст. 264 УК).

Установлено, что 17 июня 2024 года фигурант двигался с превышением скорости по ул. Набережной имени И. Ф. Белобородова и совершил наезд на 41-летнюю женщину, выбежавшую на дорогу. Потерпевшая получила травмы, от которых скончалась в больнице. Подсудимый вину не признал.

Ленинский райсуд Ижевска назначил подсудимому 2,5 года лишения свободы в колонии-поселении с лишением права управлять автомобилем на 2,5 года. Кроме того, суд постановил взыскать с подсудимого в пользу супруга, дочери и матери погибшей по 700 тыс. руб.