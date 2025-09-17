В Челябинской области объем выданных ипотечных кредитов вырос за месяц на 15%

Банки Челябинской области в августе выдали более 2,3 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 7,99 млрд руб. Показатели за месяц выросли на 15% каждый. Об этом сообщает Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

Челябинская область заняла десятое место среди 50 регионов РФ по объему выданных ипотек. Средний чек кредита за месяц не изменился, а средний срок увеличился с 241 до 245 месяцев.

Всего в России в августе граждане оформили 86,6 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 377,06 млрд руб. В годовом выражении количество не изменилось, а объем вырос на 6%. По сравнению с июлем показатели увеличились на 5% каждый.