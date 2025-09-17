Исполняющим обязанности замгенерального директора «ОДК-Кузнецов» назначен Олег Выдумлев

Исполняющим обязанности замгенерального директора — управляющего директора ПАО «ОДК-Кузнецов» 16 сентября назначен Олег Выдумлев, сообщили в компании. До этого Олег Выдумлев занимал должность заместителя управляющего директора ПАО «ОДК-Сатурн».

Алексей Соболев, возглавлявший «ОДК-Кузнецов» с марта 2019 года, переходит на работу в Объединенную двигателестроительную корпорацию госкорпорации Ростех.

Олег Выдумлев родился в 1967 году в Рыбинске Ярославской области. До 2009 года служил в ВС РФ. В 2009-2020 годах занимал руководящие должности в экономическом блоке, в 2020 году стал заместителем управляющего директора ПАО «ОДК-Сатурн», специализирующегося на выпуске газотурбинных двигателей.

Во время визита президента РФ Владимира Путина на «ОДК-Кузнецов» 5 сентября этого года были озвучены планы по росту объемов заказов для космических программ и расширения линейки производимой продукции.

Сабрина Самедова