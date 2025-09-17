На Ставрополье богатые зарабатывают в 4,5 раза больше, чем бедные

Ставропольский край занял первое место по уровню зарплатного неравенства в СКФО, свидетельствуют данные аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

В исследовании использованы данные Росстата за апрель 2025 года по крупным и средним предприятиям. Анализ строится на средней зарплате 20% наиболее и наименее оплачиваемых работников до вычета налогов.

Как следует из исследования, средняя зарплата самых высокооплачиваемых работников региона составляет 133,8 тыс. руб., что в 5,4 раза превышает доходы 20% наименее оплачиваемых сотрудников (24,9 тыс. руб.). Абсолютная разница между этими группами достигает 108,8 тыс. руб.

В других субъектах СКФО коэффициенты зарплатного неравенства следующие: Дагестан и Северная Осетия — 4,9 раза, Карачаево-Черкесия — 4,8, Кабардино-Балкария — 4,7, Чечня — 4,3, Ингушетия — 4,1 раза.

При этом показатель неравенства в Ставрополье остается ниже среднероссийского уровня: в России разрыв между доходами топ-20% и низкооплачиваемых составляет 7,5 раза (233,1 тыс. и 31,1 тыс. руб. соответственно).

Максимальный разрыв по России зафиксирован в Москве — 8,7 раза (от 50,8 тыс. до 441,6 тыс. руб.), высокие показатели также отмечены в Астраханской области (6,7 раза), Санкт-Петербурге и Московской области (6,6 раза). Минимальный разброс наблюдается в Тыве (3,6 раза), Калмыкии (3,9 раза) и Ингушетии.

Аналитики FinExpertiza отмечают, что за последние 25 лет зарплатное неравенство в России достигло минимальных значений. Это связано с ускоренным ростом доходов низкооплачиваемых работников.

Станислав Маслаков