Челябинцы тратят доход с подработок на семью и дом

Жители Челябинска, имеющие дополнительный доход от подработки, используют его для решения семейных вопросов или улучшения бытовых условий. Так ответили по 47% респондентов в опросе «Авито Подработки».

Треть горожан (29%) направляет деньги на одежду, обувь и спорт, 24% — на путешествия. Еще по 21% используют доход для накоплений и гаджетов, по 15% — на развлечения, обучение и хобби. Большинство челябинцев с опытом подработки (44%) предпочитают распределять дополнительную занятость равномерно в течение всего года, 24% активнее работают летом, 12% — зимой, 9% — осенью.

Главными критериями при выборе подработки для жителей Челябинска стали гибкий график (38%) и прозрачность выплат (38%). Для 28% важно совмещать дополнительную занятость с другой деятельностью, еще 28% отметили удобное расположение или возможность самостоятельно выбирать локацию. По 23% ценят простоту разовых задач и возможность накопить на крупные покупки, а 21% — интересные задания и новые навыки.

Виталина Ярховска