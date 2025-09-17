Bloomberg: у швейцарского трейдера прошли обыски из-за торговли золотом из РФ

Государственный секретариат Швейцарии по экономическим вопросам (SECO) и полиция кантона (территориально-административная единица) Цуг провели обыск в офисах трейдера Open Mineral. Расследование связано с возможным обходом санкций из-за торговли российским золотом, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

SECO подтвердил агентству информацию об обыске, но не указал место его проведения. Также он не назвал лиц, в отношении которых ведется административное разбирательство. В Open Mineral заявили агентству, что власти Швейцарии посетили их офис «в связи с расследованием сделок, совершенных в 2022 году».

Open Mineral — компания, которая занимается торговлей металлами и технологиями. Она была основана в 2017 году при поддержке абу-дабийского инвестиционного фонда Mubadala Investment Co. Ранее Bloomberg сообщал, что в 2022 году компания приобрела российское золото на десятки млн долларов через свою дочернюю компанию в Абу-Даби.

Швейцария запретила покупать золото из России после начала СВО. Аналогичные ограничения ввели США, Великобритания, Канада, страны ЕС. В 2023 году компания заявляла Financial Times, что ее торговля российским золотом была законной, поскольку она осуществлялась через дочерние компании в ОАЭ.