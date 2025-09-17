Sky News: у России есть «довольно хорошая карта» сети подводных кабелей Британии

Подводные кабели и трубопроводы, соединяющие Великобританию с континентальной Европой, представляют собой «уязвимое место» при возможной атаке. Об этом говорится в материале Sky News. У российских спецслужб есть «довольно хорошая карта» сети британских подводных коммуникаций, утверждает канал со ссылкой на экспертов.

По подводным линиям передаются важнейшие гражданские и военные данные, электроэнергия, газ. Во всем мире с их помощью проводятся финансовые транзакции на $10 трлн ежедневно, указывает Sky News со ссылкой на доклад аналитического центра IISS (Международного института стратегических исследований).

Эксперты считают, что в последние годы Россия тайно составляла карту подводных кабелей западных стран, говорится в публикации Sky News. «Мы наблюдаем активизацию российской слежки», — заявил доктор Сидхарт Каушал. Он утверждает, что не только надводные суда собирают разведданные, но также «российские беспилотные подводные аппараты» работают рядом с подводными кабелями.

Sky News отмечает, в начале года в Ла-Манше появилось океанографическое судно «Янтарь». Великобритания направила свою подводную лодку на слежку. Министр обороны Джон Хили, выступая в парламенте, назвал судно «российским разведывательным кораблем», который якобы используется для составления карт подводной инфраструктуры Великобритании.