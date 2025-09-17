Президентом «Геликон-оперы» стал создатель театра Дмитрий Бертман

Дмитрий Бертман назначен новым президентом театра «Геликон-опера». До этого он занимал должность гендиректора и художественного руководителя. Об этом сообщила пресс-служба департамента культуры Москвы.

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Дмитрий Бертман

Народный артист России Дмитрий Бертман создал театр в 1990 году. Он выступил режиссером-постановщиком около 110 спектаклей в «Геликон-опере» и других российских и зарубежных театрах. Неоднократно получал театральные премии «Золотая Маска», «Гвоздь сезона», международную им. К. С. Станиславского, а также правительства Москвы. Окончил ГИТИС. В 2018 году Дмитрий Бертман вошел в состав Совета при президенте по культуре и искусству.

«Для руководства он предложил своих коллег, которые долгое время работали в должности его заместителей и зарекомендовали себя отличными профессионалами»,— следует из заявления.

Худруком театра стал Илья Ильин. Он более 20 лет работал в «Геликон-опере» режиссером и директором творческих коллективов. Директором назначена Марина Вожакина, которая свыше 20 лет курировала финансовые вопросы в «Геликон-опере».