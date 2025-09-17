Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Самарской области запустили программу «Свое дело» для бывших участников СВО

Министерство экономического развития Самарской области, филиал фонда «Защитники Отечества» и региональный центр «Мой бизнес» запустили программу «Свое дело» для ветеранов СВО и членов их семей, которые желают открыть бизнес. Об этом сообщили в правительстве региона. 

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Для участия в программе подано 250 заявок. Она состоит из нескольких модулей — мотивационные встречи, разработка бизнес-идеи, практическое обучение, работа с наставником и др. 

«Участники разработают индивидуальную карту развития бизнеса — пошаговый план запуска и развития своего дела, защитят свои проекты и получат дипломы, подтверждающие готовность к предпринимательской деятельности»,— говорится в сообщении правительства региона. 

Обучение длится семь недель.

Сабрина Самедова