Двух самарцев наказали колонией за нападение на подростка в Балакове

В Саратовской области суд вынес приговор в отношении двух мужчин в возрасте 24 и 52 лет из Самарской области по уголовному делу о нападении на 15-летнего подростка в Балакове. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Фигурантов обвинили в разбое (ч. 2 ст. 162 УК РФ) и действиях сексуального характера (ст. 132 УК РФ). По решению суда старший из них получил 11 лет исправительной колонии строгого режима, младший — 8,5 года.

Как выяснилось в суде, ночью 23 апреля этого года нетрезвые фигуранты напали на 15-летнего подростка в парке Балакова. Они сбили его с электросамоката, повалили на землю, избили и потребовали мобильный телефон. Один из фигурантов зажал тело несовершеннолетнего электросамокатом и сдавливал его.

Потерпевший передал телефон, а жители Самарской области потребовали от него приложить палец к девайсу для разблокировки, продолжая избивать подростка. Также фигуранты совершили в отношении мальчика действия сексуального характера.

Павел Фролов