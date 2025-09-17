Ижевчанина осудили за призывы к насилию над представителями власти в соцсетях

34-летнего ижевчанина осудили за публичные призывы к экстремизму в интернете (ст. 280 УК), сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Установлено, что в феврале 2022 года подсудимый неоднократно размещал в местной группе в Telegram запись, побуждающую к насилию над представителями власти. Подсудимый вину признал.

Суд назначил ему 1,5 года лишения свободы условно с лишением права публиковать обращения и иные материалы в интернете с испытательным сроком 1,5 года.