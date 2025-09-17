В Пятигорске задержали первого замминистра строительства ДНР Юлию Мерваезову

Мещанский суд Москвы отправил под стражу первого замминистра строительства ДНР Юлию Мерваезову по делу об особо крупном мошенничестве. Накануне ее задержали в Пятигорске и этапировали в Москву для следственных действий, пишет ТАСС.

Чиновница обвиняется по двум эпизодам хищений и взята под стражу на два месяца.

Ранее Юлия Мерваезова занимала должность заместителя главного инженера проекта в ОАО «Иркутскгипродорнии», была заместителем министра строительства и дорожного хозяйства Иркутской области, руководила строительной компанией АО «СибирьПромГрупп». Она также принимала участие в ликвидации последствий наводнений 2019 года в Иркутской области, за что была отмечена благодарственными письмами Минстроя РФ.

Дело Юлии Мерваезовой связано с уголовным делом бывшего главы Главного военно-строительного управления №8 (ГВСУ № 8) Вадима Выгулярного, который также обвиняется в особо крупном мошенничестве, пишет агентство со ссылкой на свои источники.

Станислав Маслаков