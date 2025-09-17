МУПП «СГЭТ» предлагает 42 млн за три машины для очистки трамвайных путей

Муниципальное унитарное производственное предприятие «Саратовгорэлектротранс» объявило аукцион на поставку универсальных машин «Ретрак-92П» с комбинированным ходом и комплектом навесного оборудования. Соответствующая информация опубликована на портале «Госзакупки».

Машины необходимо поставить в течение 60 рабочих дней с даты заключения договора по адресу: г. Саратов, ул. Большая Казачья, д. 110. Требуются три «Ретрака». Они предназначены для очистки трамвайных путей от снега и прочих загрязнений.

Машины должны быть четырехтактными, дизельными, с непосредственным впрыском топлива, иметь отопитель салона, мощность не менее 65 л.с., четыре цилиндра, топливный бак емкостью не менее 130 л. Речь идет об оборудовании не ранее 2025 года выпуска.

Извещение о закупке размещено 16 сентября. Заявки принимаются до 2 октября. Начальная (максимальная) цена контракта — 42,1 млн руб.

