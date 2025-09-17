Нижегородские депутаты займутся гражданскими беспилотниками

Министерство лесного хозяйства и природных ресурсов Нижегородской области попросило содействия у заксобрания в развитии сферы БПЛА, занимающихся противопожарным мониторингом. По словам министра Романа Воробьева, регион один из самых продвинутых в ПФО: лесхозы используют 79 беспилотников, в том числе три системы самолетного типа с дальним радиусом полетов и компьютерным зрением, которые выявляют очаги лесных пожаров. Также было подготовлено 120 специалистов по управлению беспилотниками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ

Однако в ведомственной законодательной базе использование дронов для патрулирования лесов никак не урегулировано. Поэтому в отчетах выявление лесных пожаров беспилотниками проходит как обнаруженное в результате наземного осмотра или работы авиации.

Также невозможно целевым образом выделить бюджетные деньги на профессиональное обучение и выплату зарплат операторам БПЛА лесного хозяйства — такая профессия де-юре отсутствует. Поэтому в Нижегородской области развитие этой сферы пока идет «на энтузиазме» за счет внебюджетных доходов подведомственных минлесхозу учреждений, пояснил Роман Воробьев.

Он попросил депутатов выйти с инициативой по внесению изменений в приказ Минприроды РФ, который регулирует проведение противопожарного мониторинга в лесах. Комитет по экологии взял этот вопрос в работу, чтобы подготовить от региона предложения для правительства РФ и Госдумы относительно использования гражданских беспилотников в противопожарных целях. Эколог Асхат Каюмов предложил также использовать БПЛА лесников для учета численности диких животных и путей их миграции.

Иван Сергеев