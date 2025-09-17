Гендиректора «ДСПК Дорожник» подозревают в мошенничестве при строительстве школы

В Кузбассе следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при строительстве школы в Белове. Об этом сообщает СУ СКР региона. По сведениям источников «Ъ-Сибирь» в правоохранительных органах, фигурантом дела является гендиректор кемеровского ООО «ДСПК Дорожник» Гагик Далакян, а также его заместитель.

Согласно версии следствия, в 2022 году глава компании вместе с сообщниками обеспечил заключение госконтракта более чем на 2 млрд руб. для строительства учебного заведения. С декабря 2022-го по февраль 2023 года фирма получила аванс в размере 607 млн руб. Из этой суммы, считают правоохранители, 10 млн руб. подозреваемые потратили на собственные нужды, не связанные со строительством. Как уточнили «Ъ-Сибирь» источники, 200 млн руб. фигуранты дела вернули в добровольном порядке, законность расхода оставшихся средств следствие устанавливает. Сейчас готовность объекта не превышает 5%.

Заместитель гендиректора компании помещен под стражу. Местонахождение главы фирмы устанавливается.

Александра Стрелкова