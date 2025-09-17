В Туве ограничили скорость мобильного интернета

В Республике Тыва ограничили скорость мобильного интернета. О соответствующем решении властей сообщило минцифры региона.

«Информируем вас о временном снижении скорости мобильного интернета на территории региона»,— говорится в сообщении.

Уточняется, что ограничение не распространяется на проводной интернет. В ведомстве напомнили, что для минимизации неудобств запущен «белый список» сервисов, которые будут работать во время снижения скорости интернета. В него входят экстренные службы, платежные системы, госуслуги, соцсети, мессенджеры, службы такси.

Как писал «Ъ-Сибирь», ранее аналогичные меры были введены на территории Новосибирской, Иркутской, Томской и Кемеровской областей, а также в Красноярском крае.

Александра Стрелкова