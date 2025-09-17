Престижный диплом не гарантия

Выпускники государственных учебных заведений часто получают больше тех, кто окончил дорогой частный вуз. К такому выводу пришли исследователи из Университета Джорджтауна. В то же время стоимость обучения в наиболее престижных университетах США приблизилась к $100 тыс. в год. В топовых вузах Москвы годовые цены на программы приближаются к 1 млн руб. Есть ли смысл переплачивать за престиж? Выяснял Леонид Пастернак.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Элитный университет — больше не гарантия долгой и счастливой жизни. По крайней мере, к такому выводу приходят исследователи Джорджтаунского университета. Отставание по заработку между выпускниками «Лиги плюща» от специалиста с рядовым дипломом в среднем составляет почти $200 тыс., пишет The Wall Street Journal. По данным научного журнала Nature, выпускники «Лиги плюща» имеют серьезные преимущества именно в начале карьеры. При этом, как отмечает издание Atlantic, успехи таких выпускников обусловлены не только хорошей учебой, но и семейным статусом. Все дело в трансформации экономики под новые реалии, отмечает доктор международных отношений Оксфордского университета Максим Шашенков: «Я заканчивал Оксфорд в конце 1990-х. Ситуация была вполне конкурентоспособная. Я получил сразу четыре оффера, включая JPMorgan, английский банк, компании в Америке и так далее. В тот период и "Лига Плюща", и Оксбридж в Англии стояли на высокой позиции. В последнее это меняется и связано прежде всего со структурной перестройкой экономики. Акцент смещается от традиционных областей, и из-за нового витка технологической революции востребованы больше другие качества».

Лучшие российские вузы не отстают от мировых трендов и тоже поднимают цены на обучение. Согласно мониторингу «Ведомостей», в этом учебном году значительнее всего цены выросли в Московском физико-техническом институте, там за программу по ядерной физике студенты платят почти 900 тыс. руб. за курс. В Высшей школе экономике социально-гуманитарные направления также дорожают, за годовое обучение журналистике и дизайну придется отдать 600 тыс. руб. и 900 тыс. руб. соответственно.

Но главная проблема России в контексте образования — отсутствие честной конкуренции на рынке труда, говорит ведущий научный сотрудник фонда ИНДЕМ Владимир Римский: «Человек, который может заплатить 500 тыс. руб. в год за свое обучение, — из обеспеченной семьи. И его могут устроить на высокооплачиваемую должность. Связь не с образованием, а с неким социальным статусом. Лучшие получают лучшие места. Я уверенно утверждаю: в нашей стране это не так. Если вы обучаетесь ядерной физике, это не может дешево стоить. То же самое — некоторые направления в медицине. Но есть университеты, которые просто из престижа повышают стоимость своего обучения».

По данным Школы управления «Сколково», только треть российских предпринимателей считают, что им пригодилось высшее образование. Почти 90% компаний проверяют специализацию соискателя, выяснил HeadHunter. Лишь 6% компаний откажут при отсутствии диплома, но наличии солидного опыта работы в требуемой сфере, отмечают аналитики. И это очень правильный подход, подчеркивает владелец «Истринской сыроварни» и председатель Союза сыроваров России Олег Сирота: «Я сам являюсь выпускником сельской школы. Требовать от кандидатов дипломов Кембриджа мне всегда не позволяла совесть.

На своей практике я сталкивался с тем, что часто люди с дорогими дипломами, дорогих бизнес-школ, иностранных университетов часто переоценены и зачастую даже не хотят и не могут работать в сложных ситуациях. Образование — хорошая штука, она никогда не помешает, но всегда нужно платить именно за компетенции человека, а не за диплом. И на собеседованиях я точно никогда за это не поставлю дополнительные баллы».

По данным портала «Работа.ру», 42% работодателей в России считают опыт и навыки более ценным капиталом, чем диплом топового вуза.

Леонид Пастернак